Москва, , 16:12 — REGNUM В Верховную Раду Украины внесен на рассмотрение законопроект № 7204 «О запрете Московского Патриархата на Украине», а также № 7213 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в части запрета деятельности религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющихся частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законодательно признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины».

Религии ИА REGNUM

Об этом сообщается на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

«Приходится констатировать, что нацистская власть Украины в очередной раз доказывает правильность решения В. В. Путина о начале специальной военной операции с целью денацификации и демилитаризации Украины. Нацисты теперь открыто покушаются на свободу вероисповедания. Открыто начали требовать запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата, и это несмотря на то, что центр управления Украинской Православной Церкви находится в Киеве.

Мы знаем, что это не первые подобные инициативы, грубо нарушающие право на свободу совести и вероисповедания на Украине. На местах уже известны случаи, когда сторонники церковного раскола выгоняют священнослужителей из храма прямо во время литургии, как произошло 27 марта 2022 года в Покровском храме города Смела Черкасской области. Однако новая инициатива переходит всякие границы.

Уверены, что на территории Украины ущемляются права не только православных. Это участь всех религий при нынешней нацисткой власти Украины. Нацисты уже использовали синагогу как склад хранения оружия — специально, чтобы в случае российского удара по нему погнать волну возмущения среди еврейских религиозных организаций. Месть украинских нацистов может постигнуть и мусульман, только потому что они родились в России.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа подчеркивает принципиальную недопустимость использования религиозного фактора в политической борьбе и решительно осуждает попытки лишить Украинскую Православную Церковь легального статуса.

В этой связи мы хотим выразить полную поддержку нашим православным братьям на Украине и призываем власти страны не допустить нарушения прав верующих на Украине, а также обращаемся с призывом к международному сообществу, тем его представителям, у кого еще осталась совесть, дать справедливую правовую оценку вышеупомянутым инициативам», — сообщается на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа.