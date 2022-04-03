Москва, , 16:01 — REGNUM Строители практически завершили возведение низкоэтажной части Национального космического центра (НКЦ) в Москве и приступили к работам по внутренней планировке. Об этом рассказал генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко в интервью журналу «Русский космос».

Центр им. М. В. Хруничева Анатолий Терентьев

Комплекс НКЦ строится на свободной территории Центра Хруничева в Филях. В новом комплексе разместится около 20 тысяч сотрудников московских конструкторских бюро и предприятий ракетно-космической отрасли.

Алексей Варочко рассказал, что на предприятии ждут переезда в НКЦ. Он отметил, что только Центр Хруничева получит помещения общей площадью около 30 тысяч квадратных метров.

В НКЦ переедут конструкторы, технологи и административный персонал. На прежних площадках останутся подразделения, связанные с производством.

Варочко добавил, что строительство главной башни НКЦ ведётся со скоростью три-четыре этажа в месяц. Общая высота главного здания составит 300 метров.

«Мне хочется верить, что, согласно плану, мы переедем в Национальный космический центр в 2024 г. Ждать осталось недолго», — подчеркнул глава Центра Хруничева.

Президент России Владимир Путин поставил задачу по строительству НКЦ в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. Строительство началось в том же 2019 году.

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