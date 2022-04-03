Флоренция, Италия, , 15:55 — REGNUM 3 апреля во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в матче 31-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 одержала минимальную победу над «Эмполи» со счетом 1:0.

«Рома» vs «Фиорентина» — 2:0 Asroma.com

Единственный мяч на 58-й минуте забил 23-летний атакующий полузащитник «фиалок» и сборной Аргентины по футболу Николас Гонсалес. Голевую передачу на свой счет записал Кристиано Бираги.

Статистика матча («Фиорентина"/ «Эмполи»)

Удары 24/5

Удары в створ 11/1

Владение 63%/37%

Угловые 5/0

Нарушения 10/20

Составы команд:

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги (Терзич, 86'), Миленкович, Венути, Жулио, Кастровилли (Малех, 86'), Торрейра (Амрабат, 71'), Дункан, Сапонара (Соттил, 77'), Кабрал, Гонсалес (Кальехон, 86').

«Эмполи»: Викарио, Какаче, Тонелли (Исмайли, 28'), Стоянович, Луперто, Штулац (Асллани, 61'), Хендерсон (кутроне, 61'), Бандинелли (Байрами, 77'), Журковский, Ди Франческо (Вити, 61'), Пинамонти.

«Фиорентина», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 50 очков, укрепилась на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» с 33-мя очками временно остался на двенадцатом месте.