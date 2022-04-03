Москва, , 15:35 — REGNUM Руководство государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» не будет сокращать расходы на приоритетные задачи проекта по развитию атомных технологий будущего, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв в интервью телеканалу «Россия-24».

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Лихачёв ответил на вопрос о возможности сокращения финансирования программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ» (РТТН) в условиях ухудшения экономической ситуации. Он объяснил, что значительная часть финансирования выделяется самой госкорпорацией, что даёт возможность концентрации ресурсов на основных направлениях.

Глава Росатома объяснил, что в рамках программы РТТН создаются образцы атомной энергетики будущего, включая разработку энергоблока четвёртого поколения.

«Мы никогда не уберём из этого проекта его значимые компоненты, потому что будущее не только атомной энергетики России, но и всего мира», — подытожил Лихачёв.