Кемерово, 3 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 3 апреля, на лечении остаются 5906 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 346 человек выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано 158292 случая заражения коронавирусом, 150134 человека выздоровели, 2252 пациента скончались.