Белгород, , 15:17 — REGNUM В поселке Томаровка (у границы с Украиной) Белгородской области произошел взрыв с падением обломков на землю, пострадавших нет. Об этом 3 апреля заявил глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.

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«В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. … Улицу оцепили, вызвали оперслужбы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. … Ни жертв, ни разрушений нет», — написал он во «ВКонтакте».

В соцсетях пользователи пишут, что якобы был сбит летевший снаряд.