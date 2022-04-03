Рим, 3 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Картина «Молодая дама» Пабло Пикассо из коллекции Государственного Эрмитажа впервые выставлена в Риме. 3 апреля об этом сообщает ТАСС.

Пабло Пикассо. Автопортрет. 1907

Выставка проводится во дворце, принадлежащем фонду Альды Фенди. Уникальная картина Пикассо пробудет в Италии до 15 мая.

Художественный руководитель фонда Фенди Раффаэле Кури поблагодарил российскую сторону за возможность провести эту выставку в условиях обострения российско-европейских отношений.

«С точки зрения культуры намного благороднее себя повели с российской стороны, чем с итальянской», — отметили организаторы выставки.

Ранее власти Италии свернули культурное сотрудничество с Россией. В частности, они объявили о приостановке обменного года музеев.