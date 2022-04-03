Новосибирск, 3 апреля 2022, 15:11 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализировано 988 пациентов, в том числе 19 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки было выявлено 233 случая заражения коронавирусом. За это же время 1312 человек выздоровели, девять пациентов скончались.
Всего в регионе зарегистрировано 251873 случая заражения коронавирусом, 234313 человек выздоровели, умерли 5403 пациента. В реанимации остаются 146 человек, на ИВЛ – 17 пациентов.