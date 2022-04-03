Москва, , 15:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча гипотетически возможна. Но чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда настанет черед такой встречи», — отметил он в программе» Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На вопрос, будет ли исполняться этот документ, Песков напомнил об опыте Минских соглашений по Донбассу.