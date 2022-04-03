Астрахань, , 15:07 — REGNUM Житель Астраханской области стал фигурантом уголовного дела после пьяного нападения на сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 3 апреля.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Инцидент произошёл вечером 30 марта 2022 года. По предварительным данным, сотрудники полиции доставили жителя Енотаевского района в районную больницу для проведения медицинского освидетельствования.

Уже в больнице подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил рукой в область груди сотрудника полиции и затем повалил его на землю.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.