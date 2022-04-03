Москва, 3 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. На следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса (АПК). Об этом 3 апреля сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее Путин провел совещание по развитию авиационных перевозок и авиастроения, оно организовано на фоне новых западных санкций.

В ходе совещания он, в частности, поручил утвердить до 1 июня комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 г. и оценить перспективные объемы перевозок и пассажиропотоков.