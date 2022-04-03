Кемерово, 3 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области не останавливается ни одна стройка. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство «Кузбасс-Арены»

«Несмотря на перенос ЧМ по волейболу из России, активно продолжается возведение «Кузбасс-Арены» и других социальных объектов», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в спортивном комплексе разместятся площадки для 24 видов спорта.