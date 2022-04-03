Москва, 3 апреля 2022, 15:00 — REGNUM ВСУ применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ 3 апреля.
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Ведомство указывает, что саперы ВС РФ ведут разминирования территорий населенных пунктов Тростянецкого района Сумской области. Собираются и уничтожаются неразорвавшиеся боеприпасы РСЗО и минометы войск и нацбатов Украины.
В результате обстрелов Украины «были повреждены здания школ, детсадов, администраций н.п. и другие объекты гражданской инфраструктуры», отмечается в сорбщении.