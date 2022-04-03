Тверь, , 14:54 — REGNUM Тверские пенсионеры — участники народного хора сочинили и исполнили частушки, посвящённые президенту США Джо Байдену.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Тверь. Россия Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Как на нашем на дворе, расцвела акация. Проведём-ка, девки, Джону мы спецоперацию! Ишь ты, поди ж ты, нас не победишь ты», — пропели исполнители на видео, которое набирает популярность в социальных сетях.

В форме частушек участники хора высмеяли санкции, которые ввёл Запад против России, и агрессию НАТО.

«Огонь!» — комментируют пользователи народное творчество.