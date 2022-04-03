Новосибирск, , 14:55 — REGNUM В Новосибирской области в апреле студенты Новосибирского государственного педагогического университета начнут работать сетевыми учителями в школах. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Учитель (сс) Alexas Fotos

«В рамках проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» продолжается работа по закрытию вакансий в школах региона, — уточнили в минобре. — Студенты факультета иностранных языков НГПУ прошли обучение и готовы приступить к работе в качестве сетевых учителей».

Новые виртуальные группы по английскому и немецкому языку открываются в школах Карасукского, Коченевского, Кыштовского и Черепановского районов и Искитима.