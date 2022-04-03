Киев, , 14:52 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Мариуполь, где посетил пункт временного размещения в Володарском и пообщался с активистами МГЕР. Об этом 3 апреля сообщается в Telegram-канале «Единой России».

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

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«Бибилов посетил Мариуполь. Вместе с депутатом Госдумы, руководителем «Боевого Братства» Дмитрием Саблиным, который координирует в Мариуполе работу гуманитарного центра «Единой России», посетил ПВР в Володарском, пообщался с активистами МГЕР и Волонтерской роты, — отмечается в сообщении.

Бибилов посетил одну из больниц Мариуполя и передал учреждению медикаменты.