Донецк, 3 апреля 2022, 14:49 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка пострадало здание больницы. Об этом 3 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«ВФУ продолжают обстреливать Петровский район Донецка. В результате пострадало здание больницы № 14, зафиксированы прилеты украинских боеприпасов в районе улицы Шуйского», — отмечается в сообщении.
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