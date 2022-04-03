Москва, 3 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В последние 20 лет в Лондоне собираются преступники, наворовавшие деньги в России и других странах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

Песков рассказал, что за последние десятилетия столица Великобритании стала настоящим «оазисом» для преступников.

«Наворовал деньги — в Лондон… Почётный вор — сидишь, тратишь деньги», — объяснил Песков.

Он добавил, что эта ситуация стала возможной из-за отказа правительства Великобритании выдавать преступников.

«Сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается», — подытожил пресс-секретарь президента.