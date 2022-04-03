Приштина, , 14:33 — REGNUM Испания не меняет своей позиции по поводу непризнания односторонне провозглашенной независимости Косово в 2008 году. Об этом сообщило министерство иностранных дел Испании 2 апреля.

Флаг Испании Efraimstochter

Так МИД Испании ответил на вопрос издания «Косово онлайн», повлияют ли требования сепаратистского Косово как можно скорее стать членом НАТО на позицию Мадрида по поводу непризнания независимости этого сепаратистского образования.

«Мы выступаем за то, чтобы вопрос территории Косово решался в ходе диалога Белграда и Приштины», — отметили в МИД Испании.

Напомним, что ранее министр иностранных дел сепаратистского Косово Доника Гервала неоднократно заявляла о том, что наступила пора, когда пять стран ЕС, которые еще не признали Косово, должны сделать это как можно скорее.