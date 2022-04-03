Краснодар, , 14:10 — REGNUM Сегодня, 3 апреля, в Краснодаре на стадионе «Краснодар» футбольный клуб «Краснодар» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Стадион «Краснодар» Вячеслав Евдокимов

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Сергей Бородин, Сергей Петров, Евгений Чернов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Олакунле Олесегун, Алексей Ионов, Никита Кривцов, Владимир Ильин.

Главный тренер: Александр Сторожук.

«Динамо»: Антон Шунин, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Роман Евгеньев, Диего Даксальт, Никола Моро, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьский, Арсен Захарян, Вячеслав Грулев, Федор Смолов.

Главный тренер: Сандро Шварц.

Бригада арбитров: Алексей Сухой | Арам Петросян | Максим Ковалев.