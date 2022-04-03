Целинский район, Ростовская область, 3 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате ДТП один человек погиб, три человека получили травмы. Среди пострадавших — ребёнок, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД.

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Сообщение о смертельной аварии в Целинском районе в полицию поступило в 23:05 мск 2 апреля. На 37-м километре автодороги Егорлыкская — Сальск водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и столкновение с Kia Optima. В результате ДТП скончался водитель отечественного автомобиля. Травмы получили водитель и двое пассажиров иномарки, в том числе 11-летний мальчик.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.