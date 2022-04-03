Москва, 3 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Распространяемые в Telegram-каналах сообщения о закрытии телевизионной программы «Жить здорово» не соответствуют действительности, сообщила 3 апреля телеведущая Елена Малышева РИА Новости.

Government.ru Елена Малышева

Также Малышева опровергла слухи о своей миграции.

«Ничего не закрыто. Я в Москве», — заявила телеведущая.

Ранее представители Первого канала объяснили перерыв в выпуске программы «Жить здорово» изменениями в эфирной сетке. Доля развлекательных телепередач была сокращена в пользу общественно-политических программ.

Передача «Жить здорово» выходит на Первом канале с августа 2010 года. Елена Малышева является главной ведущей и руководителем передачи.