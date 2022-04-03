Элиста, 3 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Калмыкии объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, 4 апреля в степной республике ветер усилится до 25 метров в секунду. Непогода может спровоцировать порывы линий связи и электропередачи, падение деревьев, обрушение слабо укреплённых конструкций.

Жителей Калмыкии спасатели призвали быть предельно внимательными и осторожными.