Ханты-Мансийск, , 13:59 — REGNUM В Югре за сутки 3 апреля госпитализировали 13 больных с COVID-19, 245 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом, на 41 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 3 апреля является Ханты-Мансийск — 21.

С начала пандемии в Югре к 3 апреля насчитывается 207 280 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 202 367 пациентов, 2518 скончались (на два пациента больше, чем днём ранее)

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