Белгород, , 13:47 — REGNUM Взрыв с последующим падением обломков на землю произошёл в посёлке городского типа Томаровка в Белгородской области. 3 апреля об этом сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

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На место происшествия прибыли оперативные службы. Специалисты осмотрели осколки и установили, что они не представляют опасности.

«Ни жертв, ни разрушений нет», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что с улицы уже снимается оцепление. В ближайшее время движение будет полностью восстановлено.

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