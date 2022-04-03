Тюмень, , 13:42 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 472 вылеченных ковидных пациентов, 24 госпитализировано с COVID-19. Об этом 3 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

За сутки на 3 апреля коронавирус выявили у 248 тюменцев. Это на 39 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 апреля коронавирус выявили у 186 767 человек, выздоровели 176 956 пациентов, скончались 4236 (на три человека больше, чем днём ранее).

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