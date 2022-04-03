Томск, 3 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом. 24 заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 126 620. 795 пациентов к настоящему времени скончались.

Выздоровели после COVID-19 к 3 апреля 124 352 человек, в том числе 76 за последние сутки. Уровень коллективного иммунитет составляет 50,5% — вакцинацию завершили менее 581 тыс. жителей.