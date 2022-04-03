Вашингтон, 3 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Украинские беженцы могут столкнуться с непреодолимыми трудностями при попытке миграции в США, несмотря на обещания президента США Джозефа Байдена. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

В марте 2022 года Байден заявил, что США готовы принять до 100 тысяч украинских беженцев. Однако администрация президента США ещё не представила юридических критериев, которым должны будут соответствовать беженцы.

Авторы The Wall Street Journal предупреждают, что миграция в США может оказаться сложной задачей для украинцев. Они напомнили, что ещё летом 2021 года администрация Байдена обнародовала программу помощи жителям Афганистана, которые работали в американских организациях.

Заявки на участие в этой программе подали около 16 тысяч афганцев. При этом рассмотрение заявок до сих находится на ранней стадии.

«Администрация Байдена не пустила в США ни одного афганца в рамках обнародованной прошлым летом программы», — подытожили авторы американского издания.