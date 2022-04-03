Улан-Удэ, 3 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Военные пресекли попытку проникновения на территорию воинской части Улан-Удэнского гарнизона трёх молодых человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, нападавшие были пьяны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

Инцидент произошёл под утром 3 апреля. Один из нарушителей был задержан силами суточного наряда воинской части.

«Двое других попытались скрыться с места происшествия, и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в округе.

В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия.