Краснодар, , 13:07 — REGNUM Приднестровские поминовения в память о казаках, погибших в Приднестровье и Абхазии в 1992—1993 годах, прошли в Краснодаре на Славянском кладбище 2 апреля, сообщили в пресс-службе администрации края.

Приднестровские поминовения в Краснодаре Пресс-служба администрации Краснодарского края

Мероприятие организовано Кубанским казачьим войском, в нём приняли участие более сотни казаков Екатеринодарского отдела, представители духовенства, вдовы погибших добровольцев, участники боевых действий в Приднестровье.

«Казаки по зову сердца, оставив родных и близких, откликнулись на призыв приднестровских властей прийти на помощь. Отряд из 200 человек, имеющих боевой опыт, отправился на помощь местным жителям. Они с честью выполнили свой боевой долг и внесли свою лепту в восстановление мира на территории региона. Кубанское казачье войско всегда будет помнить и чтить память боевых товарищей, героически погибших за Россию и во имя России», — сказал на памятном мероприятии заместитель губернатора Александр Власов.

Панихиду по погибшим провёл духовник Екатеринодарского районного общества иерей Николай Симора. Затем состоялось возложение цветов и венков к могилам погибших казаков.

Приднестровские поминовения проводят на Кубани в тридцатый раз подряд. В 1992 году в ходе боевых действий в Приднестровье погибли пять казаков, 16 получили ранения. В 1993 году атаман Тахтамукайского казачьего общества Анатолий Сидоренко во время грузино-абхазской войны накрыл гранату своим телом и спас мирных жителей Он посмертно получил звание «Герой Абхазии».