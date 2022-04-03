Донецк, 3 апреля 2022, 13:07 — REGNUM В Донецкую Народную Республику прибыл новый гуманитарный конвой МЧС России. Об этом 3 апреля сообщили в МЧС ДНР.
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«В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, стройматериалы для первоочередного обеспечения пострадавшего населения, товары первой необходимости», — отмечается в сообщении.
Распределение гумпомощи будет осуществляться на заседаниях Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности согласно предоставленным заявкам.