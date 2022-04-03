Тернополь, Украина, , 13:12 — REGNUM * * *

Отряд СМЕРШ

Старший лейтенант Николай Лавренченко

Миномётная рота, которой командовал Лавренченко в 1946 году, совместно со спецотрядами СМЕРШ и армейскими оперативниками занималась поиском и ликвидацией банд бандеровцев в районе города Збараж Тернопольской области.

Советские оперативники обнаружили хорошо замаскированное потайное укрытие националистов прямо посреди чистого поля возле одного из ближайших к городу сёл. Отряд, в который входил Лавренченко, прибыл на место и потребовал от бандеровцев сдаться. Те немедленно открыли отчаянный огонь. У националистов оказалось заготовлено большое количество боеприпасов и гранат. Несколько советских бойцов получили ранения. Лавреченко и его отряд оказались вынужденными взорвать схрон вместе с бандитами крупным зарядом взрывчатки.

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