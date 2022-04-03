Тернополь, Украина, 3 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. * * *

Отряд СМЕРШ

Старший лейтенант Николай Лавренченко

Миномётная рота, которой командовал Лавренченко в 1946 году, совместно со спецотрядами СМЕРШ и армейскими оперативниками занималась поиском и ликвидацией банд бандеровцев в районе города Збараж Тернопольской области.

Советские оперативники обнаружили хорошо замаскированное потайное укрытие националистов прямо посреди чистого поля возле одного из ближайших к городу сёл. Отряд, в который входил Лавренченко, прибыл на место и потребовал от бандеровцев сдаться. Те немедленно открыли отчаянный огонь. У националистов оказалось заготовлено большое количество боеприпасов и гранат. Несколько советских бойцов получили ранения. Лавренченко и его отряд были вынуждены взорвать схрон вместе с бандитами крупным зарядом взрывчатки.