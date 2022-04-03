3 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о том, что страна готова разместить у себя ядерное оружие США.

Оксана Переможенко, , 13:10 — REGNUM Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие США. Об этом 3 апреля передает Welt am Sonntag.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг», — сказал он, добавив, что инициатива при этом должна исходить от Соединенных Штатов.

Политик также предложил усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Одесса Zа Победу!» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Польша открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия. Ну ничего, ещё один раздел Польша переживёт», — с сарказмом пишет автор телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

Ярослав Качиньский Piotr Drabik

«Если Байден поведётся — Польше… [конец]. А сами поляки готовы?» — задался вопросом «тихий».

"Поляков никто не спросил. Думаю, поляки терпеть это не будут и вынесут это правительство!» — добавил Кирилл.

«Сама цель на себе рисует», — отреагировал Dima I.

«А ядерную бомбу тоже переживет? Они не понимают, что первыми ответочку словят?» — поинтересовалась Nataja S.

«Пора нам на Кубу. Пора», — с сарказмом написал Kotya.

«Там вирус, что ли, какой-то? Из-за которого мозг перестаёт работать?» — недоумевает Екатерина.

«Мне кажется, Польша конкретно нарывается», — добавила Юлия.

«Они что в этой Польше, все с ума сошли?» — не выдержала Татьяна.

«За что они так не любят свою собственную страну и людей?..» — спросил Arcady N.

«По ходу, не будет разделов больше, а будет сильный бабах!» — комментирует один из участников обсуждения.

«Я надеюсь, поляки понимают, что это сделает их первостепенной целью. Ждём, осадит ли население этого дурачка или они готовы к испепелению?» — пишет Ashab Z.

«Ну, американцы же не совсем тупые, они же понимают, что в случае ядерной войны они не останутся без порции российских боеголовок…» — добавил Владимир.

«О да, думаю, соседи с Запада будут в восторге от размещения у них под боком ядерной бомбы», — с сарказмом отреагировала Anastasia A.

«А он у народа спросил? Думаю, те против будут», — написала Natalia.

«Надо же так прогнуться перед Америкой… Хоть бы о людях подумали, о своих же простых людях…» — возмутилась Ирина.

«История поляков ничему не учит», — добавила Alena.

«Кто-то делает эти вбросы, чтобы напугать Россию или разжечь пожар ещё больше. Подумайте, кому это надо? Польша — самоубийца? Не думаю, ибо она всегда была гиеной на падаль. Она хочет земли отхватить, но самоубийства никто не хочет. Посему считаю, что её выступления — это просто дровишки в костёр», — выразил свое мнение один из участников обсуждения.

«Поляков ничему жизнь не учит. Зеленский вон заикнулся о ядерном оружии для Украины. Теперь по подвалам сидит да вдохновляющие видеоролики клепает…» — отметил Павел Л.

«Как выслуживаются перед США. Эта Польша и Прибалтика готовы умереть, лишь бы Америка была довольна», — отреагировал Murad O.

«Зеля (Владимир Зеленский — О. П.) уже танцевал на этих граблях…» — подчеркнула Марина.

«Я не понимаю, ненависть поляков перевешивает здравый смысл?» — задалась вопросом Tatiana R.

«Ярослав хочет подхватить падающее знамя из рук Зеленского… [Поляки] тоже хотят денацификацию?» — подытожил Alex