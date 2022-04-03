Томск, , 13:00 — REGNUM В Томске местный житель предстанет перед судом за серию поджогов, а также кражи и незаконное хранение оружия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, 47-летний мужчина был задержан в апреле 2021 года за попытку поджога табачного киоска.

Поджигатель T S

По данным ведомства, обвиняемый изготовил самодельную взрывчатку из пластиковой бутылки, горючей жидкости, порохового заряда и часового механизма. Позже выяснилось, что он причастен ещё к шести поджогам, два из которых закончились неудачно.

«Эксперты изучили устройства и установили причастность мужчины к совершению поджога гаражного бокса, в котором сгорело 8 автобусов и легковой автомобиль. Это преступление было совершено в ноябре 2017 года», — отметили в ведомстве.

Кроме того, поджигателя обвинили в серии хищений велосипедов из подъездов домов. В квартире у него следователи нашли взрывчатые вещества и обрез охотничьего ружья. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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