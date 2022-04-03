Тула, 3 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Тула присоединилась к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», мероприятие прошло 3 апреля, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Акция состоялась в пятый раз, она посвящена Всемирному Дню здоровья.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Туляки присоединились к акции «10 000 шагов к жизни»

Участниками акции в Туле стали более 200 человек.

«Сегодня укрепление здоровья и популяризация здорового образа жизни — наша главная задача. Для этого в регионе активно развивается инфраструктура физкультуры и спорта», — сказала, приветствуя участников акции, заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Участники акции под руководством инструкторов прошли десять тысяч шагов до Баташевского сада, который внесен во Всероссийский реестр маршрутов здоровья. Там состоялась общая оздоровительная зарядка. Также в рамках акции была подготовлена развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы, урок здорового питания и консультации медиков.