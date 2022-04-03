Москва, 3 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована 3 апреля на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня мы чествуем целеустремленных, сильных духом людей и настоящих профессионалов… Убежден, что и впредь геологи будут самоотверженно трудиться, уверенно обеспечивать высокий статус РФ как одного из мировых лидеров в сфере добычи полезных ископаемых — на благо Отечества и его граждан», — отмечается в поздравлении.

Геологи по праву гордятся своей принадлежностью к крепкой, сплочённой команде первооткрывателей, а также огромным вкладом, который геологическая отрасль вносит в развитие экономики, в решение масштабных задач соцсферы, отметил он.