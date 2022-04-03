Ровно, Украина, 3 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. * * *

Военнослужащие внутренних войск МГБ СССР на Западной Украине. 1949 год

Член опергруппы МГБ СССР Вадим Кулешов

Оперативной группе, в которую входил Кулешов, в 1953 году была поставлена задача ликвидировать одного из окружных руководителей Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по кличке Богун, замеченного в Клеванском районе Ровенской области.

Бандеровцы укрывались в доме одного из своих пособников, но в любой момент могли сбежать, так что времени на захват их живыми не было. Опергруппа, при поддержке райотдела милиции в полном составе, на оборудованных пулемётами грузовиках двинулась на штурм. Националисты, заметив советских бойцов, открыли огонь. Поскольку требования сдаться остались без ответа, оперативники ворвались в дом. Прятавшиеся на крыше бандеровцы погибли в перестрелке, и их лидер Богун подорвал себя гранатой. Кулешов и его группа остались невредимыми.