Пекин, 3 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Вернувшаяся в Китай после трёхлетнего заключения в Канаде Мэн Ваньчжоу назначена на должность заместителя председателя телекоммуникационного гиганта Huawei. Об этом сообщает пресс-служба Huawei.

Мэн Ваньчжоу

В новой должности на полгода Мэн Ваньчжоу возьмёт на себя обязанности председателя совета директоров. В Huawei эту должность последовательно занимают сменяющиеся председатели. Также Ваньчжоу продолжит выполнять обязанности финансового директора.

Мэн Ваньчжоу является дочерью Рена Чжэнфэя — основателя компании Huawei. В 2018 году Ваньчжоу в качестве финансового директора Huawei была арестована в Канаде по запросу США.

Правительство Соединённых Штатов обвиняло Ваньчжоу в организации сделок, позволяющих обойти китайской компании американские санкции против Ирана. Осенью 2021 года она была освобождена после заключения сделки с министерством юстиции США.