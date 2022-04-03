Хмельницкий, Украина, 3 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. * * *

Герой Советского Союза Антон Захарович Одуха

Лейтенант Антон Одуха

В 1944 году Одуха командовал партизанским отрядом. Партизаны остановились в селе Стриганы Хмельницкой области, ожидая расформирования и присоединения к Красной Армии.

Однажды утром дозорные сообщили Одухе, что к ним приближается отряд бандеровцев, втрое превосходивший партизан числом. Националисты рассчитывали застать спящих советских бойцов врасплох, а затем расправиться с ранеными, лежащими в местном госпитале. Однако лейтенант Одуха стремительно вооружил легкораненых и организовал оборону. Бандеровцы были встречены сокрушительным огнём и, испугавшись, попытались скрыться в лесу. Партизаны прижали врага к болоту и смогли уничтожить большую часть вражеской группировки.