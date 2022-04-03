Шри-Джаяварденепура-Котте, 3 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Власти Шри-Ланки арестовали порядка 600 нарушителей введенного комендантского часа, предотвратив попытку смены власти в стиле «арабской весны». Об этом 3 апреля передает Colombo Gazette.

Indi Samarajiva Полицейский. Шри-Ланка

В Западной провинции арестованы 664 человека.

Комендантский час объявлен в преддверии акции протеста в стиле «арабской весны», которую планировалось провести 3 апреля, отмечает издание.