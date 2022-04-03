Севастополь, 3 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Севастополе производители мидии опасаются потери урожая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора местного производителя.

Александр Полегенько ИА REGNUM Молодая мидия

«Мы уже второй месяц не можем выйти в море. Для нашего предприятия это очень опасно, и грозит потерей урожая. Мидия, набирая вес, может опуститься на дно, соответственно, она «оботрется», и произойдет осыпание», — заявил гендиректор ООО «Центр морских пищевых ресурсов», председатель ассоциации мореводов Азово-Черноморского бассейна Сергей Татко.

Как уточняется, ферма предприятия находится в миле от берега на площади 144 га, урожай оценивается в 100 тонн. По словам Татко, на данный момент у предприятия не осталось продукции без реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на выход в море были введены в связи с проведением Россией специальной военной операции. Она проводится с 24 февраля.