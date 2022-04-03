Воронеж, 3 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Сильные осадки, в том числе в виде снега, ожидаются на территории Воронежской области и Воронежа 3 и 4 апреля. О неблагоприятных погодных условиях предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По прогнозу, в период с 18:00 3 апреля и до 09:00 4 апреля на территории региона ожидаются осадки, местами сильные, в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах гололедица, порывы северо-западного ветра до 15−17 м/с.

По данным Воронежского гидрометцентра, в ночь на 4 апреля в регионе похолодает до — 1 градуса, днём будет около +4 градусов. Днём 5−6 апреля прогнозируется + 8…9 градусов, а 7 апреля потеплеет до +14.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в регионе воздух прогрелся местами до +20 градусов, однако к вечеру погода испортилась — регион накрыли ливни, грозы, ураганный ветер.