3 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Шаповалова, , 12:51 — REGNUM Заявление вице-премьер Польши Ярослава Качиньского о том, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Люди говорят, что поляки сами напрашиваются на денацификацию. И определение «самоубийцы» можно считать самым мягким из сказанного. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в Сети.

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Когда твоя страна — вонючая отрыжка на карте мира, но ты выпрыгиваешь из штанов, чтобы придать ей значимости», — поделился мнением о заявлении Никита.

«Странные ребята. Видимо, хотят, чтоб их денацифицировали», — замечает С.

«Польша жить больше не хочет. Её Россия в порошок сотрет», — соглашается Павел Серпиков.

«С этими недоумками проще воевать будет, чем с нациками. Там с ними церемониться не будут. Закидают бомбардировщики ракетами, и всё. Там никто жалеть не будет мирное население», — считает Оксана Сафронова.

Ярослав Качиньский President Of Ukraine

«Ляхи слепые? У них под боком Украина уже докукарекалась», — говорит Марина.

«Гастроли украинских клоунов официально закончились, новая труппа на сцене», — поддерживает Дмитрий.

«Кажется, народ Украины и сам уже не против денацификации, поскольку видит, что власть делает неправильные вещи по отношению к миру. Нацизм привел слишком много бед, и никто не хочет переживать события, случившиеся 80 лет назад. Украина получит свободу и демократию после уничтожения нацистской силы», — считает Светлана.

«США будет воевать с Россией до последнего украинца, потом до последнего поляка, литовца, латыша», — замечает Алексей.

«Какие уроды, а! Просто в шоке, сколько дерьма в них копилось все эти годы и как оно из всех щелей сейчас сочится в Европе», — возмущается Галина Пахомова.

«Можно сказать, что это начало конца. С такими заявлениями мир толкают к ядерной войне», — поделилась мнением Елена Лычканаева.

«Господи, какие дурни! Сами подставляют свою и без того ущербную страну», — считает Марат.

«До Польши наше ядерное летит за 2−3 минуты. Предлагаю из Польши сделать зону отчуждения», — смеётся Павел Ломов.

«Ярослав Качиньский заявил, что «Польша открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия». Ну, с учётом недавних претензий на Калининградскую область и желания ввести миротворцев на Украину, такое предположение уже не удивляет.

Вообще, начиная с 2019 года в Варшаве начались милитаристские шевеления с амбициями «стать военно-политическим лидером в Восточной Европе». Сначала поляки подписали соглашение о поставках ракетно-артиллерийских комплексов HIMARS, годом позже — о покупке американских самолетов F-35.

В прошлом году Варшава заговорила о покупке 250 американских танков «Абрамс». В этом же году на вооружение реформированной и, как следствие, увеличенной польской армии должны поступить американские ЗРК «Пэтриот», а также турецкие «Байрактары». Все эти заявления обеспечивают Польше хороший медийный эффект — создавая Варшаве образ «форпоста Европы». Где-то мы это уже слышали», — написал в своём телеграм-канале военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.

«Как говорил Жириновский, «разрядка произойдёт на территории Украины и Польши». Украина уже отгребает. Польше приготовиться», — иронизирует Елена.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о том, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, вице-премьер Ярослав Качиньский сделал 3 апреля. Также он предложил усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше.

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