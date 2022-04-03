Вашингтон, 3 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Специалисты проекта «Джеймс Уэбб» успешно завершили первый этап юстировки (приведения в рабочее состояние) зеркал космического телескопа. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Телескоп «Джеймс Уэбб»

«Джеймс Уэбб» стал крупнейшим космическим телескопом в истории. Общий диаметр главного зеркала телескопа составляет 6,5 метра, что сделало невозможным запуск телескопа в развёрнутом виде.

Для решения этой проблемы специалисты проекта разделили основное зеркало на 18 сегментов. Перед началом работы телескопа все сегменты зеркала должны быть выровнены с очень высокой точностью.

В апреле специалисты завершили первый большой этап юстировки и успешно настроили остальные бортовые инструменты обсерватории на зеркала телескопа. Далее температура зеркал должна опуститься до требуемого уровня (для этого телескоп оснащён специальным экраном, защищающим от солнечных лучей).

После чего будет проведён финальный этап выравнивания зеркал и будет принято решение об окончании настройки. Планируется, что «Джеймс Уэбб» начнёт выполнение научной программы летом 2022 года.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запущен 25 декабря 2021 года. Проект реализуется несколькими странами при решающем участии США, общие затраты по этому проекту превысили $10 млрд.