Омск, 3 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки зарегистрировано восемь летальных случаев от COVID-19. Таким образом, всего за время пандемии в региона скончались 4200 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 203 696. За сутки диагноз подтвердился у 170 человек. 22 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

По данным на 3 апреля, выздоровели после COVID-19 в Омской области 196 123 человека, в том числе 155 за последние сутки. Уровень коллективного иммунитета составил 53,6% — завершили вакцинацию почти 1 113 тыс. жителей.