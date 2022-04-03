Краснодар, 3 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Пожар ликвидировали спасатели на территории одного из предприятий Краснодара утром 3 апреля. По предварительным данным, пожар произошёл на территории компрессорного завода.

Dave Hogg Пожар

Сообщение о возгорании на улице Ростовское Шоссе поступило в 10:10, в течение десяти минут на место прибыли первые пожарные расчёты.

Пожар произошёл в пристройке к производственному цеху, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В 10:36 пожар был потушен, обошлось без погибших и пострадавших, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля на трассе в Воронежской области сгорел автобус. На момент возгорания в нём находились около 30 пассажиров, все успели эвакуироваться.