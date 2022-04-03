Кызыл, , 12:17 — REGNUM Ситуация на потребительском рынке в Туве стабилизировалась, предприниматели наладили свои цепочки поставок. Об этом заявил министр экономического развития и промышленности республики Айдыс Сат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В магазине

По данным статистики, в настоящее время в магазинах Тувы сахар стоит 98,9 рубля, что почти на 4-7 рублей больше, чем в Хакасии и Красноярском крае. Министр объяснил разницу транспортной удалённостью республики. Повышение цен, по его словам, был вызван коррекцией со стороны оптовых поставщиков.

«На сегодня констатируем, что никаких проблем с наличием продовольственных и непродовольственных товаров на рынке Тувы не имеется», — подчеркнул он.

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