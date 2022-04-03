Оренбург, , 12:14 — REGNUM В Оренбургской области утром 3 апреля из-за паводка было закрыто пять мостов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Паводок

Черкасский Андрей © ИА REGNUM

В то же время движение на участке дороги Оренбург — Беляевка было возобновлено с 9:00 по местному времени. Ранее его приостанавливали из-за перелива воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области перекрыли дорогу, ведущую в один из посёлков Карталинского района. Причиной стал паводок.

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