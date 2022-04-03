Сочи, Краснодарский край, 3 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение о возможности схода снежных лавин объявлено в горах Сочи на период с 3 по 6 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Scientif38 Лавина

Как уточнили в ведомстве, согласно прогнозу, в горах Сочи выше тысячи метров опасность схода лавин будет сохраняться с 18:00 3 апреля до 18:00 6 апреля.

Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности — не выходить в горы в снегопад и в непогоду, следить за изменением погоды в горах, находясь в горах, избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев, а при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.